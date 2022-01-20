МИД РФ: британские самолёты уже несколько дней завозят оружие на Украину

Военно-транспортные самолеты ВВС Британии уже в течение нескольких дней завозят вооружения на Украину, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие", — цитирует представителя министерства ТАСС.

Согласно сведениям Захаровой, британские самолёты выполнили не менее шести рейсов на Украину. При этом каждый из транспортников может нести более 77 тонн груза.

"Каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", — уточнила представитель МИД.

Она заявила, что РФ призывает страны Запада прекратить оказывать содействие милитаризации Украины.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев назвал размещение российских войск неподалёку от границ Украины реакцией на поставки Западом оружия Киеву.

"Мы реагируем на то, что наши западные партнеры по переговорам наводняют Украину оружием", — сказал дипломат.

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