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Автор Ольга Лебедева

Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов

Мир

Неожиданное для многих, особенно для западных СМИ, заявление сделал один из ближайших политических соратников президента Украины Давид Арахамия. По его словам, все разговоры о планах России начать наступление на Киев – слухи, которые распространяются именно журналистами.

Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов

В интервью украинскому изданию Focus, глава фракции “Слуга народа” в парламенте Незалежной подчеркнул, что подобные заявления о вторжении не являются «недавним явлением»:

“Всегда существует угроза извне. Но! Помните эскалацию прошлой весной? Сегодняшняя ситуация не хуже этой – она примерно в том же диапазоне, - сказал политик, который является членом Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. - Почему западные СМИ раздувают из этого такое большое дело? Трудно сказать».

При этом Арахамия отметил, что “от Москвы можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовы ко всему, но не усиливать панику”.

Он сказал, что, хотя российским войскам, возможно, и не поступит приказ о наступлении, экономика Киева почувствует последствия нагнетания страха средствами массовой информации.

“Когда они (западные СМИ – Прим.ред) начинают вбрасывать фейки о том, что российское посольство вывозит семьи из Украины, мы уже видим, как это влияет на экономическую ситуацию”, - пояснил он.

Напомним, в понедельник газета "Нью-Йорк таймс" заявила, что Москва начала репатриацию ряда дипломатов и их семей из Украины.

Министерство иностранных дел России ответило на сообщение, заявив, что посольство Москвы в Киеве “работает нормально”, а Мария Захарова обвинила иностранные СМИ в искажении реальности:

“Они делают это, несмотря на нападения украинских радикалов на сотрудников российских иностранных служб и провокации местных силовиков. Но американские СМИ не освещали и не будут освещать это”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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