В МИД РФ опровергли информацию об "эвакуации" дипломатов из Киева

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию, появившуюся в американской прессе о том, что Москва вывезла своих дипломатов и их семьи из Киева. В российском ведомстве Pravda. Ru рассказали, что сотрудники не выезжали из Незалежной.

Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой ссылаясь на американские и киевские источники в кругах власти, говорилось о том, что российские дипломаты покинули посольство в столице Незалежной за неделю до переговоров по "украинскому конфликту".

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", — сообщили в МИД РФ журналистам Pravda.Ru.

Согласно публикации NYT, якобы американские представители знали, о том, что российские власти "планируют эвакуацию" своих дипломатов ещё в декабре. А украинские источники сообщили, что семьи представителей дипмиссии "вывезли" на автобусах из Киева ещё в начале января.

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