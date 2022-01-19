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Автор Ольга Лебедева

Токио готов на сделку с Москвой, чтобы получить Курилы

Мир

Токио не откажется от своих претензий на Курильские острова в Тихом океане, которые, как считают в Японии, по праву принадлежат ей.

Токио готов на сделку с Москвой, чтобы получить Курилы

По словам главы МИД Есимаса Хаяси, власти Страны восходящего солнца хотят заключить сделку с Москвой для разрешения спора.

Так японский дипломат прокомментировал прозвучавшее ранее заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Токио отказывается признавать результаты Второй мировой войны, когда Советский Союз взял под свой контроль Курильские острова.

"Наш суверенитет распространяется на четыре Северных острова, — сказал Хаяси. — Мы намерены продолжать настойчивые переговоры на основе нашей основной позиции, которая заключается в желании подписать мирный договор после того, как будет решён территориальный вопрос”.

ДЛЯ СПРАВКИ

Северные острова — это название, данное Японией четырём островам в нижней части Курильской гряды.

  • Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, были частью Японии до Второй мировой войны.

После завершения войны Советский Союз и Япония не подписали мирный договор, и главным камнем преткновения стал спор о суверенитете. С тех пор вся цепь островов находится в юрисдикции Москвы, которая заняла твёрдую позицию: наш суверенитет над этими территориями не подлежит обсуждению.

В последние годы Россия стремилась укрепить Курилы, и в конце 2021 года развернула ракетный комплекс "Бастион" на острове Матуа. Когда-то бывшая крупной японской базой, Матуа теперь является домом для круглосуточной российской команды, которая поможет контролировать Охотское море, расположенное между цепью островов и материковой Россией.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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