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Песков: диалог с Японией продолжим, когда там поймут, что Курилы - территория РФ

Политика » Власть » Кремль

Москва отвергает заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет Токио распространяется на Курильские острова.

Песков: диалог с Японией продолжим, когда там поймут, что Курилы - территория РФ

Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такими заявлениями: это территория России, и Россия в лице президента Путина, подтвердила свою политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы найти решение этих насущных вопросов, которые остаются в нашей повестке дня", — сказал Песков.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Россия и Япония должны решить этот вопрос, не оставляя его будущим поколениям. Он также выразил готовность подписать мирное соглашение, как только будет урегулирован статус спорных островов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Согласно позиции Токио, Россия должна передать Японии четыре южных Курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи, поскольку они "оказались под суверенитетом азиатской страны после подписания соглашения между двумя странами в 1855 году".

Однако позиция Москвы основана на договорах, подписанных позже указанного Японией срока — после того, как Советский Союз согласился в 1945 году на Ялтинской конференции вступить в войну с императорской Японией в обмен на южную часть острова Сахалин и островную дугу, включающую Курилы. Позже, 2 сентября 1945 года, Токио принял Потсдамскую декларацию, которая ограничила его территориальный суверенитет островами Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сикоку и другими незначительными островками.

В  декларации 1956 года, которая положила конец состоянию войны между двумя странами, Москва согласилась передать Токио острова Шикотан и Хабомаи только после того, как обе страны подписали мирный договор, что до сих пор не сделано.

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Япония и Курилы - вещи несовместимые
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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