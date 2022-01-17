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Автор Игорь Рябов

В Киеве назвали Нуланд неадекватной за 18 сценариев "вторжения" России

Мир

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд необходимо уволить за то, что они не могут ни с кем договориться.

В Киеве назвали Нуланд неадекватной за 18 сценариев "вторжения" России

Погребинский обратил внимание на то, что Блинкен и Нуланд повторяют одни и те же фразы, которые не соответствуют действительности. Особенно политолога возмутили слова заместителя госсекретаря США о 18 сценариях "нападения" России на Украину.

"Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике". Я считаю, что группа Нуланд — Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться", — сказал Погребинский в эфире YouTube-канала Topinform.

Ранее в беседе с журналистом газеты Financial Times Виктория Нуланд заявила о подготовке 18 сценариев действий на случай "вторжения" РФ на территорию Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил, что США устраивали конкурс на разработку этих вариантов.

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Темы энтони блинкен михаил погребинский
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