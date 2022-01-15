EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Нуланд заявила о наличии у США 18 сценариев на случай вторжения РФ на Украину

Мир

Власти США подготовили 18 сценариев действий при вторжении РФ на Украину, заявила замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Нуланд заявила о наличии у США 18 сценариев на случай вторжения РФ на Украину

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях… Просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг", — цитирует Нуланд ТАСС.

Замгоссекретаря отметила, что американские санкции в отношении РФ при этом могут отличаться от европейских.

По словам Нуланд, прошедшие в Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности были лишь возможностью "услышать друг друга". Для достижения каких-либо соглашений необходимо больше времени.

"Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы для попытки достигнуть соглашений", — сказала госсекретарь.

Напомним, предложенные РФ проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности обсуждались на российско-американских переговорах в Женеве 9-10 января. По их итогам США пообещали письменно ответить на предложения РФ по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российские власти готовятся к любому развитию событий, ожидая ответа от Вашингтона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Будет ли война между Россией и Западом в 2022-ом? Политолог удивил ответом
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы
Новости
Нуланд заявила о наличии у США 18 сценариев на случай вторжения РФ на Украину
Приостановку законопроекта о QR-кодах объяснили во ВШЭ
Эпидемиолог пояснил, что представляет из себя последняя серьёзная атака COVID-19
В Кисловодске зарезали 1,5-годовалого ребёнка: подозреваемый в убийстве задержан
Пропавшая в декабре школьница нашлась в Севастополе
В России новый скачок суточного числа заражений COVID-19
Лукашенко: миротворцы предотвратили "цветную революцию" в Казахстане
Мясников рассказал, какой продукт является смертельно опасным для мужчин
Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Туве
Прокуратура начала проверку из-за пожара с пятью погибшими в Ростовской области
Последние материалы
Нуланд заявила о наличии у США 18 сценариев на случай вторжения РФ на Украину
Приостановку законопроекта о QR-кодах объяснили во ВШЭ
Эпидемиолог пояснил, что представляет из себя последняя серьёзная атака COVID-19
В Кисловодске зарезали 1,5-годовалого ребёнка: подозреваемый в убийстве задержан
Пропавшая в декабре школьница нашлась в Севастополе
Гимн Украины сочинил патриот России
В России новый скачок суточного числа заражений COVID-19
Лукашенко: миротворцы предотвратили "цветную революцию" в Казахстане
Мясников рассказал, какой продукт является смертельно опасным для мужчин
Петербургские фитнес-центры теряют выручку и закрываются
Популярное
Южная Америка
Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз в Венесуэле и на Кубе. "Путин всё поставил на кон", — считают в Латинской Америке. 

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле
Il Giornale: америнцев ужаснула одна из фраз замглавы МИД России Рябкова
Мир. Новости мира
Il Giornale: америнцев ужаснула одна из фраз замглавы МИД России Рябкова
Мир. Новости мира
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Здоровье
Как избежать заражения "омикроном" в общественных местах, рассказала терапевт
Любовь Степушова Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле Любовь Степушова Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Лавров обратил внимание Запада на угрозы Зеленского в адрес России
Мир. Новости мира
Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане
Слава Комиссаренко объяснил, почему его разыскивает КГБ Белоруссии
Шоу-бизнес
Слава Комиссаренко объяснил, почему его разыскивает КГБ Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников