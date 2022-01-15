Нуланд заявила о наличии у США 18 сценариев на случай вторжения РФ на Украину

Власти США подготовили 18 сценариев действий при вторжении РФ на Украину, заявила замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях… Просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг", — цитирует Нуланд ТАСС.

Замгоссекретаря отметила, что американские санкции в отношении РФ при этом могут отличаться от европейских.

По словам Нуланд, прошедшие в Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности были лишь возможностью "услышать друг друга". Для достижения каких-либо соглашений необходимо больше времени.

"Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы для попытки достигнуть соглашений", — сказала госсекретарь.

Напомним, предложенные РФ проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности обсуждались на российско-американских переговорах в Женеве 9-10 января. По их итогам США пообещали письменно ответить на предложения РФ по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российские власти готовятся к любому развитию событий, ожидая ответа от Вашингтона.

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