Власти США подготовили 18 сценариев действий при вторжении РФ на Украину, заявила замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях… Просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг", — цитирует Нуланд ТАСС.
Замгоссекретаря отметила, что американские санкции в отношении РФ при этом могут отличаться от европейских.
По словам Нуланд, прошедшие в Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности были лишь возможностью "услышать друг друга". Для достижения каких-либо соглашений необходимо больше времени.
"Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы для попытки достигнуть соглашений", — сказала госсекретарь.
Напомним, предложенные РФ проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности обсуждались на российско-американских переговорах в Женеве 9-10 января. По их итогам США пообещали письменно ответить на предложения РФ по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российские власти готовятся к любому развитию событий, ожидая ответа от Вашингтона.
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