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Автор Екатерина Широкова

"Вброс сенсаций": в посольстве РФ высказались о сроках "вторжения" на Украину

Политика

Посольство России в Вашингтоне резко ответило на заявление Белого дома о якобы назначенных сроках "вторжения" российской стороны в Незалежную. Как отметили в ведомстве, это детально проработанный сценарий "вбросов".

"Вброс сенсаций": в посольстве РФ высказались о сроках "вторжения" на Украину

В российском посольстве отметили, что США не в первый раз голословно обвиняет Россию.

"Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну. Причём, повторяется один и тот же сценарий: идёт "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод", — говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Кроме того, представители российской дипмиссии призвали властей США "к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности".

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия якобы планирует напасть на Украину уже в ближайшее время. Она не обосновала своё высказывание и лишь уточнила, что так "определили США".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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