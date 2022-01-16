Кулеба: членство Украины в НАТО зависит только от самой страны и альянса

Решение вопроса о вступлении Украины в НАТО зависит только от самого Североатлантического альянса и украинской стороны, высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я считаю, что это решение зависит исключительно от Украины и 30 стран-членов НАТО. Украина приняла своё решение уже давно. Мы стремимся к членству в НАТО, как это прописано в нашей конституции и в нашей национальной внешнеполитической стратегии", — передаёт Bild его слова.

При этом дипломат добавил, что позиция украинской власти насчёт членства Украины в НАТО совпадает с мнением большинства народа.

Ранее США отказались обсуждать на переговорах с Россией по гарантиям безопасности вступление Украины в НАТО без украинской стороны. Однако затем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о том, что Украина и Грузия вступят в НАТО, уже принято, но сроки пока не определены.

Президент России Владимир Путин предупреждал о том, что расширение НАТО за счёт Украины это "красная линия" для российской стороны, за которой последует военный ответ.

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