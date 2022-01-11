США отказались обсуждать с Россией вступление Украины в НАТО

США отказались обсуждать на переговорах с Россией по гарантиям безопасности вступление Украины в НАТО без украинской стороны.

"Из сопряжённых аспектов можно отметить их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему её вступления в НАТО обсуждать не будем", — передаёт РИА Новости слова источника в кругах, близких к переговорам.

Президент России Владимир Путин уже предупреждал о том, что расширение НАТО за счёт Украины это "красная линия" для российской стороны, за которой последует военный ответ. РФ направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах, а также отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о встрече российского лидера и президента США Джо Байдена говорить рано. Переговоры по гарантия безопасности пока не принесли результатов, заметил он.

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