EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена: нет готовности к разговору

Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена говорить рано. Переговоры по гарантия безопасности пока не принесли результатов.

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена: нет готовности к разговору

Песков дал понять, что разговор глав двух государств состоится, когда окончательно станет понятно, к чему пришли стороны в консультациях по гарантиям безопасности.

"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Ещё раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагается отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Девятого и десятого января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Грядет ядерная война? Кедми о реальных причинах встречи Путина и Байдена
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия джо байден владимир путин дмитрий песков
Новости
Певица Жасмин объяснила, почему скрывает мужа от публики
В Алма-Ате обнаружили тайник с оружием, украденным во время беспорядков
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена: нет готовности к разговору
ООН: цены на продукты за год выросли на 28%
Кардиолог объяснила, как укрепить сердце после коронавируса
Кремль отказался поддержать прогноз Лукашенко
ФСБ задержала 18-летнего жителя Тверской области за подготовку терактов
Песков: угрозы санкций вряд ли повлияют на делегацию РФ в ходе переговоров с США
Волочкову высмеяли за фото в купальнике с втянутым животом
Блогер сфотографировалась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы
Последние материалы
Кардиолог объяснила, как укрепить сердце после коронавируса
Кремль отказался поддержать прогноз Лукашенко
ФСБ задержала 18-летнего жителя Тверской области за подготовку терактов
Песков: угрозы санкций вряд ли повлияют на делегацию РФ в ходе переговоров с США
Волочкову высмеяли за фото в купальнике с втянутым животом
Почему люди не запоминают чужие имена
Блогер сфотографировалась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы
"Повода для оптимизма не видим": Песков оценил переговоры РФ и США
Замглавы центра Гамалеи рассказал, как делал прививку от коронавируса Путину
Молдавия попросила "Газпром" отменить авансовый платёж за газ
Популярное
Общество
Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане
Политика. Новости и аналитика
Крым наш с 1792 года по "вечному и нерушимому" договору
Ирина Шлионская Почему люди не запоминают чужие имена Ирина Шлионская Василий Амирджанов Лишённым поздравления Путина предложили компенсацию Василий Амирджанов Александр Артамонов Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле" Александр Артамонов
Общество
Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Мир. Новости мира
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников