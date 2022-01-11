Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена: нет готовности к разговору

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена говорить рано. Переговоры по гарантия безопасности пока не принесли результатов.

Песков дал понять, что разговор глав двух государств состоится, когда окончательно станет понятно, к чему пришли стороны в консультациях по гарантиям безопасности.

"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Ещё раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагается отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Девятого и десятого января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности.

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