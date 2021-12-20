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Киселёв: Россия готова применить силу, как только Запад перейдёт "красные линии"

Мир

Если Запад перейдёт "красные линии": Украина вступит в НАТО или начнётся военное освоение украинских территорий, Россия немедленно применит силу, и она к этому готова, заявил журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв.

Киселёв: Россия готова применить силу, как только Запад перейдёт "красные линии"

"Если речь пойдёт о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы приставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое… С таким же подлётным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса", — высказался он в интервью Би-би-си.

Киселёв сделал акцент на том, что для России это принципиальный и бескомпромиссный вопрос, поэтому он призвал Североатлантический альянс не идти на риск. РФ не желает такого развития событий, заверил он, груз ответственности ляжет на Запад.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил расширение НАТО за счёт Украины "красной линией" для российской стороны, за которой последует военный ответ.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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