Столтенберг: Украина и Грузия вступят в НАТО, но сроки ещё не определены

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что решение о том, что Украина и Грузия вступят в НАТО, уже принято, однако сроки пока не определены.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", — сообщил он в интервью La Repubblica.

Столтенберг также заметил, что Североатлантический альянс уже оказывает необходимую поддержку Украине в её реформах и в модернизации вооружённых сил. Однако он добавил, что обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО, к которым Киев пока не относится.

Ранее США отказались обсуждать на переговорах с Россией по гарантиям безопасности вступление Украины в НАТО без украинской стороны.

Президент России Владимир Путин уже предупреждал о том, что расширение НАТО за счёт Украины это "красная линия" для российской стороны, за которой последует военный ответ. РФ направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах, а также отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

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