Власти Украины попросили не сравнивать её с Казахстаном

По мнению вице-премьера Украины по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в свете последних событий Украину невозможно сравнивать с Казахстаном по причине наличия у неё "сильного гражданского общества, оппозиции, а также своевременного проведения реформ".

"Украина — это не Казахстан. Для нас важно укреплять страну через внутреннюю трансформацию. В отличие от Казахстана, мы имеем сильное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию. У нас также есть сильное международное единство по осуждению российской агрессии в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности", — отметила Стефанишина, которую цитирует РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнула, что, в отличие от Казахстана, Украина не относится к какой-либо "постсоветской структуре", что делает возможным иностранное вмешательство.

"Мы не являемся частью каких-либо постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, могли бы допустить какое-либо иностранное вмешательство на территорию", — заявила Стефанишина.

По словам украинского вице-премьера, её страна "проводит реформы" и опирается на международную поддержку в виде осуждения агрессии России.

10 января вице-премьер Украины встречается с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Эта встреча откроет заседание комиссии НАТО-Украина. 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, на котором будет обсуждаться проект по гарантиям безопасности.

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