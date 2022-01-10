ОДКБ: Владимир Путин считает события в Казахстане актом агрессии

Владимир Путин считает события в Казахстане актом агрессии. Президент России заявил об этом на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она проходит сегодня, 10 января.

"Ситуация, произошедшая в Казахстане, касается всех нас. Нападение на республику — это акт агрессии, на который надо было реагировать без промедления", — сказал глава российского государства.

По его словам, Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности, которая угрожает государственности, пишут "Известия".

Также Путин отметил, что беспорядки в Казахстане не были вызваны подорожанием цен на топливо.

Ранее Pravda.Ru писала, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ объяснил легитимность ввода миротворческих сил Организации на территорию республики.

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