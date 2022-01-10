Путин: боевиков для бесчинств в Казахстане вербовали в соцсетях

По заявлению российского лидера Владимира Путина, поиск и вербовка боевиков и террористов для эскалации в Казахстане велись в том числе и через соцсети. Об этом пишет РИА Новости.

"Опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков", — сообщил Путин во время своего выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент подчеркнул, что беспорядки в Казахстане — это попытка вмешаться в дела страны извне, она происходит не впервые и не в последний раз.

"Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане — не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Я здесь согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко, и принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", — такое мнение озвучил Путин на саммите ОДКБ.

Путин предупредил о продолжающихся попытках вовлечения граждан других стран в беспорядки и протесты, "которые являются предтечей нападения террористов", посредством соцсетей и интернет-коммуникаций.

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