Путин рассказал о периоде нахождения миротворческого контингента в Казахстане

Миротворцы ОДКБ будут находиться в Казахстане в течение ограниченного периода. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам российского лидера, после выполнения своих функций миротворческий контингент выведут из Казахстана.

Президент РФ заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане является исключительно своевременной и легитимной.

По мнению Путина, на примере Казахстана ОДКБ продемонстрировала способность к решительным, быстрым и эффективным действиям.

Российский президент подчеркнул, что обострению ситуации в Казахстане способствовали деструктивные силы не только внутри страны, но и вне её.

"Угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы", — цитирует заявление Путина ТАСС.

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