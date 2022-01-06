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Автор Светлана Нерадовская

Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане

Мир

Между лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 6 января состоялся телефонный разговор, в котором главы государств обсудили ситуацию в Казахстане.

Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане

По сообщению пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиеев заверил Токаева в своей поддержке ему лично и всему казахскому народу.

"Лидер Узбекистана еще раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране", — сообщила пресс-служба.

Как пишет РИА Новости, лидеры двух стран выразили своё мнение по поводу дальнейшего развития ситуации в Казахстане и мерах, которые необходимо предпринять для нормализации обстановки и прекращению массовых протестов и беспорядков.

Начало 2022 года ознаменовалось в Казахстане массовыми протестами, вызванными известием о двукратном повышении цен на сжиженный нефтяной газ. Для подавления беспорядков в крупных городах республики, в частности, в Алма-Ате были привлечены силовики, ликвидировавшие несколько десятков митингующих. По всей стране было прекращено вещание нескольких телеканалов, отключён интернет. 5 января президент страны Токаев ввёл на территории всего Казахстана режим ЧП до 19 января.

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Специальный эфир: массовые протесты в Казахстане
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы протесты казахстан шавкат мирзиеев касым-жомарт токаев
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