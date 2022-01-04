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Автор Светлана Нерадовская

В Китае не советуют США пытаться вычислить их ядерный потенциал по спутникам

Мир

По мнению главы департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуна, старания США оценить ядерный потенциал Китая, основываясь на спутниковых снимках являются несерьёзными. Как сообщает РИА Новости, об этом китайский дипломат заявил на брифинге 4 января.

В Китае не советуют США пытаться вычислить их ядерный потенциал по спутникам

"Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то, что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое-бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках", — отметил Фу Цун.

В 2021 году сразу в ряде американских СМИ появилась информация, что в Китае строятся по меньшей мере три площадки, предназначенные для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Washington Post писала о начале строительства как минимум 100 пусковых шахт в провинции Ганьсу, позже New York Times сообщила о закладке 110 пусковых шахт, предназначенных для межконтинентальных баллистических ракет, которые находятся в Синцзян-Уйгурском автономном районе. Позже Washington Post проинформировала о создании третьей площадки, на которой будут находиться свыше 100 ракет "Дунфэн-41". Издание уточнило, что такую информацию американские эксперты получили, основываясь на снимках со спутника 2021 года.

В свою очередь, в китайском издании "Жэньминь Жибао" появилось опровержение информации, размещённой в американских СМИ. Китайские военные эксперты пояснили, что-то, что американцы приняли за шахты для межконтинентальных баллистических ракет, на самом деле является фундаментами под ветряные генераторы. Китайские специалисты добавили, что пуск ракет "Дунфэн-41" осуществляется посредством мобильных пусковых установок, а не стационарных из шахты.

 

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Сколько у Китая ядерного оружия и где оно спрятано?! Кто помогал создавать?
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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