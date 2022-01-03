РФ, КНР, Великобритания, США и Франция заявили о недопустимости ядерной войны

Лидеры РФ, КНР, Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны и гонки вооружений.

"Заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в заявлении, размещенном на сайте Кремля.

Лидеры пяти стран подтвердили, что уже существующее ядерное оружие призвано служить для сдерживания агрессии и предотвращения войны, а также заявили о недопустимости его дальнейшего распространения.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление лидеров пяти государств, этот документ подготовили по инициативе Москвы. Его планировалось обнародовать к началу Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была стартовать в Нью-Йорке 4 января, но её решили отложить в связи ухудшением эпидобстановки в США.

По словам Захаровой, лидеры пяти стран решили не откладывать публикацию совместного заявления.

"Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряжённости", — заявила представитель МИД РФ.

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