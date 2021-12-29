Будущий глава Мюнхенской конференции обвинил Путина в сталинизме

Германии, Европе и США следует опасаться дальнейшего экспансионизма со стороны Москвы, считает будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Чиновник ещё не вступил в должность, ожидая ухода 75-летнего Вольфганга Ишингера, возглавлявшего структуру в течение 14 лет.

Как сообщает Deutsche Welle, Хойсген, который в течение многих лет был советником канцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике, обвинил президента России Владимира Путина в прославлении сталинского режима.

По его словам, российский президент "живёт в мире ностальгии", где "международное право не играет никакой роли", и является "поклонником не только СССР, но и даже режима Сталина":

"Президент РФ стремится восстановить российскую империю, что напоминает Советский Союз, - убеждён немецкий политик. — Для этого он продвигает идеи, не имеющие ничего общего с Россией Сахарова, гласностью и перестройкой".

По мнению Хойсгена, Путин ищет повод для вторжения на Украину, потому что считает США и Европу ослабленными после смены власти в Штатах и Германии и вывода войск из Афганистана.

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности призывает Берлин, Брюссель и Вашингтон чётко определить свои позиции в отношении Москвы:

"Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и лишь побудит его экспансионистские желания, — отмечает бывший представитель ФРГ при Организации Объединённых Наций. — Джо Байден из-за необходимости решать прежде всего внутренние американские проблемы может уделять внешней политике лишь ограниченное внимание, поэтому Германия и Европа должны выступать на международной арене более активно".

Здесь его мнение созвучно с мнением евродепутата от Польши, который по этим же причинам предложил создать "европейский легион".

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