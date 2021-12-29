Евродепутат от Польши мечтает о создании европейского легиона

Евродепутат от Польши Радослав Сикорский выступил с инициативой о создании нового воинского подразделения, которое объединит ВС стран-членов ЕС. И даже название ему придумал — европейский легион.

Зачем это нужно, Сикорский объяснил в интервью изданию "Речь Посполитая".

По его словам, Европа должна иметь силы быстрого реагирования, потому что США в одиночку "не сможет отвечать на угрозы России".

"НАТО уже не является твёрдым гарантом европейской безопасности. А Европейский Союз пока ещё не готов отвечать на вызовы в разных частях мира. Например, мы имеем дело с захватом всей Северной Африки через различные группы террористов и русских наёмников, угроз от потоков мигрантов на востоке", — сказал евродепутат.

На вопрос: "не означает ли всё это, что США уйдут из Европы, как из Афганистана" — Сикорский ответил:

"Это зависит не только от желания Вашингтона, но и от способности его вооружённых сил".

Оказывается, в Брюсселе всерьёз опасаются, что, если "вдруг разразится война за Тайвань", Америка "будет неспособна прикрывать Европу".

"Отсюда и моё предложение, чтобы создавать некий "страховой полис”. На случай реальной эскалации ситуации с нескольких сторон, чтобы мы — ЕС — могли развязать руки США и сами постоять за себя".

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