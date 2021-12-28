Польский политолог: Варшава почти готова пойти на Россию "католибаном"

Политика, проводимая ЕС в адрес России, властями Польши воспринимается как "перманентная война" и конфликт, в которых Минск и Москва — "пространства для цивилизационной миссии" — демократической, культурной, ментальной и даже религиозной.

Для этого даже термин специальный есть — "католибан".

Об этом в интервью порталу "Украина.ру" поведал Радослав Чарнецки, польский политолог и философ.

По его словам, непрекращающийся кризис на белорусско-польской границе, "на руку Варшаве", где во власти много сторонников "католибана":

"Режим ЧП, введённый в приграничных с Белоруссией зонах, постоянные информационные "вбросы оттуда", гуманитарная трагедия застрявших там людей, которые ехали в Европу в поисках лучшей жизни — всё это затмило внутренние проблемы Польши: и разногласия Варшавы с Брюсселем, и рекордную инфляцию, и провал здравоохранения на пандемийном фронте, и скандалы вокруг абортов — всё померкло", — признаёт Чарнецки.

Он уверен: Варшава "охотно довела бы приграничный конфликт до вооружённых столкновений, но ей не дают этого сделать Берлин, Париж и Москва.

Но внутри самой Польши "котёл кипит" — там умело подогреваются негативные настроения в отношении восточных соседей.

"К этим настроениям следует также добавить менталитет польского общества и ощущение цивилизационного и культурного превосходства над "варварами с Востока", которое подпитывается нарративом мейнстримных медиа. В первую очередь речь идёт о России, русских, и обо всём, что ассоциируется с "русскостью". Недавнее заявление отставного генерала Вальдемара Скжипчака, в прошлом одного из высших командиров Войска Польского, об открытом наступлении польских войск на Восток и о том, что через два-три дня "мы будем в Минске", — наглядное доказательство подобных веяний", — говорит политолог.

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