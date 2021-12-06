Глава Мюнхенской конференции порекомендовал Украине не вступать в НАТО

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что российский лидер Владимир Путин боится вступления Украины и Грузии в военно-политический блок НАТО.

По мнению Ишингера, Украине лучше перенять опыт Финляндии, которая является частью Евросоюза, но не входит в состав альянса НАТО. При этом политик отметил, что вступление Киева и Тбилиси в объединение является красной чертой для Москвы. Однако нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса, подчеркнул Ишингер.

Также он заявил, что Германии необходимо улучшать отношения с Россией, устанавливать диалог между Евросоюзом и НАТО. По словам политика, переговоры с Москвой можно осудить только в случае их интерпретации как проявление слабости.

"Ведь это гротескно: США и Россия ведут интенсивные переговоры о разоружении и стратегической безопасности, а между ЕС и Россией — полная тишина. Мы слишком позволяем нашим собственным партнёрам по ЕС связывать нам руки", — сказал Ишингер в разговоре с Handelsblatt.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Запад от вступления Украины в альянс. Как отметила дипломат, подобное решение будет иметь "серьёзные негативные последствия". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь ответила, что Москва не влияет на подобные вопросы, принимать Киев в НАТО или нет — решение стран-союзниц этого объединения.

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