Президент США обратился к нации с просьбой вакцинироваться из-за омикрона

Президент США Джо Байден обратился к нации с просьбой вакцинироваться из-за возросшего количества заболевших новым штаммом коронавируса - омикроном. Как сообщает NBC, Джо Байден рассказал, что за сутки в США выявили почти 300 тысяч инфицированных. Сейчас на "омикрон" приходится более 70 процентов случаев. Но глава страны сказал, что, несмотря на это, новых ограничений в США в преддверии Рождества вводить не будут.

В Нью-Йорке за третью прививку будут платить 100 долларов.

"Мы хотим, чтобы все как можно быстрее получили бустерную прививку. И раз в эти дни мы тратим много денег на покупки для наших семей, то мы придумали еще один стимул. Каждый, кто сделает бустерную прививку в Нью-Йорке до конца года, получит 100 долларов", — заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Джо Байден также заявил, что проблема с дефицитом тестов на ковид будет решена после праздников. Ранее в США зафиксирована первая смерть от "Омикрона".

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