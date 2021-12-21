В США скончался первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса

В США скончался первый пациент с подтверждённым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, сообщает ABC.

В системе здравоохранения Техаса журналистам рассказали, что умершему мужчине было 50 лет. Установлено, что он не проходил вакцинацию против COVID-19.

"У него были серьёзные проблемы со здоровьем", — пояснили медики.

По информации ABC, это первый зарегистрированный случай смерти пациента с омикрон-разновидностью в пределах США.

За прошлую неделю этот вариант стал доминантным в Штатах и составил 73,2% от всех подтверждённых случаев коронавируса. "Омикрон" впервые выявили в стране 1 декабря.

В начале ноября новый омикрон-штамм COVID-19 обнаружили в Южно-Африканской республике. Представители ВОЗ тогда проинформировали, что он может передаваться от человека к человеку гораздо быстрее, чем индийская "дельта". Позже эти сведения научно подтвердили учёные из Гонконга.

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