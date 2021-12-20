EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Некоторые сорта вин могут исчезнуть из магазинов после Нового года
Песков заявил об отсутствии политических преследований в РФ
МИД: предложения РФ по гарантиям безопасности — превентивная мера
Эксперт оценил рост цен на газ в Европе: "Мы их увидим на более высоком уровне"
Президент РФ проведёт совещание с Совбезом и поучаствует в коллегии Минобороны
Опрос: две трети украинцев не хотят выдвижения Зеленского на второй срок
Белоруссия значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС
Правительство РФ расширит функционал портала "Госуслуги" в 2022 году
Стал известен рекордный гонорар Верки Сердючки за новогоднее выступление в Дубае

Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть

Здоровье

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что может спровоцировать рост смертности от COVID-19. Эксперт отметил, что от первых признаков заболевания до наступления смерти проходит в среднем две с половиной недели.

Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть

"Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идёт точно такая же волна по смертям. Естественно, если будут перегрузки в здравоохранении, то смерти сначала чуть-чуть отстают, а потом начинают обгонять заболеваемость", — цитирует слова специалиста URA.RU.

Иммунолог обращает внимание на то, что мимо статистики проходят те люди, которые умерли после того, как переболели коронавирусом.

"Человек выздоравливает после COVID-19, у него остаётся постковид, на фоне хронических заболеваний он умирает через пару месяцев. Они не считаются ковидными. Но фактически эти смерти тоже надо учитывать как связанные с COVID-19", — считает иммунолог.

По мнению специалиста, высоких показателей смертности или тяжёлого течения коронавируса от штамма COVID-19 "омикрон" исследователи не прогнозируют.

Согласно свежим данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России за последние сутки выявлено около 28 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВОЗ: от коронавируса могут умереть до 2 млн человек
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Некоторые сорта вин могут исчезнуть из магазинов после Нового года
Песков заявил об отсутствии политических преследований в РФ
МИД: предложения РФ по гарантиям безопасности — превентивная мера
"Имеем полное право": в Польше заговорили о репарациях от России
Эксперт оценил рост цен на газ в Европе: "Мы их увидим на более высоком уровне"
Президент РФ проведёт совещание с Совбезом и поучаствует в коллегии Минобороны
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Опрос: две трети украинцев не хотят выдвижения Зеленского на второй срок
Белоруссия значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.

В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Мир. Новости мира
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников