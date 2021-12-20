Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что может спровоцировать рост смертности от COVID-19. Эксперт отметил, что от первых признаков заболевания до наступления смерти проходит в среднем две с половиной недели.

"Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идёт точно такая же волна по смертям. Естественно, если будут перегрузки в здравоохранении, то смерти сначала чуть-чуть отстают, а потом начинают обгонять заболеваемость", — цитирует слова специалиста URA.RU.

Иммунолог обращает внимание на то, что мимо статистики проходят те люди, которые умерли после того, как переболели коронавирусом.

"Человек выздоравливает после COVID-19, у него остаётся постковид, на фоне хронических заболеваний он умирает через пару месяцев. Они не считаются ковидными. Но фактически эти смерти тоже надо учитывать как связанные с COVID-19", — считает иммунолог.

По мнению специалиста, высоких показателей смертности или тяжёлого течения коронавируса от штамма COVID-19 "омикрон" исследователи не прогнозируют.

Согласно свежим данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России за последние сутки выявлено около 28 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

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