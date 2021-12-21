Зеленский: Путин для меня не бог, чтобы в него верить

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что президент России Владимир Путин для него не бог, чтобы в него верить, однако спрашивали его совсем о другом.

Представители СМИ поинтересовались у главы Украины, верит ли он в целесообразность встречи с Путиным.

"Президент Российской Федерации для меня не бог, чтобы верить в него или нет. Мы должны делать всё, чтобы строить разные форматы встречи", — ответил он.

До этого Зеленский уже говорил, что хочет обсудить с Путиным дальнейшие шаги, способствующие окончанию конфликта в Донбассе, а также "сдвиги" в исполнении "минских соглашений".

В понедельник, 20 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получила от украинской стороны предложений по поводу встречи лидеров двух стран.

Ранее президент Украины немногословно прокомментировал онлайн-переговоры Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он оценил их позитивно, однако говорить что-либо ещё отказался, пока не обсудит прошедший телемост с президентом США.

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