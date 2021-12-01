Украинцы смогут покупать себе жизнь, оговорился Зеленский

Украинцы смогут покупать себе жизнь, неудачно оговорился глава государства Владимир Зеленский, произнося речь в Верховной раде.

Украинский лидер в своём выступлении рассказывал о внутренней и внешней политике страны и предстоящих изменениях. Он стал делиться подробностями нового закона об экономическом паспорте украинца. Зеленский отметил, что этот документ позволит получать накопления.

Увлечённо презентуя законопроект он оговорился и вместо слова "житло" (жильё) сказал "життя" (жизнь). Поэтому получилось, что накопленные средства граждане смогут использовать, чтобы купить себе жизнь.

"По достижению совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на получение образования, образования в Украине, уважаемые политики. Или покупку собственной жизни в Украине", — передаёт РИА Новости слова Зеленского.

Ранее председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов выложил в соцсетях старое фото с Зеленским и указал украинскому лидеру, где его место. На их совместной фотографии нынешний президент Украины запечатлён в тот момент, когда он ещё был шоуменом.

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