В западных библиотеках стали пропадать раритетные книги из России

Русские старинные книги исчезают из западных библиотек

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Редкие издания Пушкина и других русских классиков стали пропадать из библиотек по всей Европе

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полиция расследует обширную скоординированную серию краж редких русских книг XIX века. С 2022 года пропадали редкие книги из различных библиотек по всей Европе. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета, где пропало 78 книг. Стоимость каждой из украденных книг оценивается от десятков до сотен тысяч долларов. В странах Европы по подозрению в кражах книг арестовали девять человек. Злоумышленники заменяли книги из библиотек на высококачественные копии.

Кража русских книг может считаться последствием "культуры отмены". Как только русскую культуру стали "отменять", интерес к ней в Европе только увеличился.