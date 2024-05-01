В Роскачестве дали советы по идеальному отдыху на природе: что взять и как подготовиться

Основы идеального пикника: советы от Роскачества

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Роскачестве поделились рекомендациями по организации идеального отдыха на природе. Основным условием комфортного времяпровождения является наличие достаточного количества воды. Хорошей альтернативой будет чай с лимоном в термосе, а также домашний морс или компот. От употребления сладких газированных напитков лучше отказаться, так как они могут усилить жажду.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для транспортировки еды на пикник следует использовать сумку-холодильник, которая обеспечит сохранность продуктов на 1-2 часа, как отмечает специалист Роскачества Наталья Филатова.

Не забудьте включить в меню овощи, фрукты и свежую зелень, предварительно вымытые дома. Отличным выбором для перекуса станут запеченная картошка, отварная кукуруза, сухофрукты, орехи, хлебцы и тонкий лаваш.

Не стоит брать на природу молочные продукты, сладости с кремом и салаты с майонезной заправкой, особенно в жаркую погоду. Приготовленное мясо для шашлыка лучше покупать в упаковке мясоперерабатывающего завода.