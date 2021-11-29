Глава крымского парламента выложил старое фото Зеленского в соцсетях

Владимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым, опубликовал старое фото с Владимиром Зеленским, нынешним президентом Украины, когда тот ещё был шоуменом, и указал на то, где должно быть его место.

Константинов на своей странице в Facebook сделал публикацию, в которой рассказал, где, по его мнению, должен находиться Зеленский.

"Перебирая архивы, обнаружил вот такую фотографию. Не могу вспомнить, кого награждаю, но чётко видно, что на подтанцовке у меня — Владимир Зеленский. Правильное место занимает", — написал он.

Константинов добавил, что было бы для всех лучше, если бы Зеленский до сих пор оставался артистом, юмористом и шоуменом.

Ранее Зеленский признался в своих главных ошибках, которые допустил за время пребывания на посту президента Украины. Он рассказал, как ошибся в кадрах и не рискнул в отношениях с Россией.

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