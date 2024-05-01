Штормы, наводнения и землетрясения: глобальные природные катастрофы обошлись страховщикам в 17 млрд долларов в первом квартале 2024 года

Мировые природные катастрофы нанесли страховщикам ущерб в 17 миллиардов долларов в первом квартале 2024 года, экономические потери превысили 45 миллиардов долларов, сообщается в новом отчёте британо-американской консалтинговой фирмы Aon.
Убытки от стихийных бедствий в первом квартале были вызваны сильными конвективными и зимними штормами в США, ураганами и наводнениями в Европе и землетрясением в Японии, говорится в отчёте.
Глобальные страховые убытки превысили средний показатель с 2000 года (16 миллиардов долларов) и медианный показатель (12 миллиардов долларов). Однако, по данным Aon, сумма ущерба значительно ниже, чем в первом квартале 2023 года (30 миллиардов долларов), когда Штаты пострадали от активности конвективных штормов.
Самый дорогостоящий страховой случай в США в первом квартале 2024 года был связан с суровыми погодными условиями, когда крупный град и многочисленные мощные торнадо обрушились на юго-центральные Великие равнины до штата Огайо в марте. По данным Aon, убытки от них могут составить 3,4 миллиарда долларов.
Самым дорогостоящим событием первого квартала в мире стало произошедшее в январе землетрясение Ното в Японии, экономический ущерб от которого составил 17,6 миллиарда долларов.
По меньшей мере в четырех случаях в течение первого квартала сумма застрахованных убытков превысила 1 миллиард долларов: восемь из них произошли в США, два — в Южной Америке и два — в Азии.
В отчёте подчеркивается, что разрыв в страховой защите (разница между общими экономическими потерями и суммой, покрываемой страховщиками) оценивался в 64%, то есть застраховано было всего 36% глобальных экономических потерь.
Другие выводы в отчёте Aon:
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