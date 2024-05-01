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Штормы, наводнения и землетрясения: глобальные природные катастрофы обошлись страховщикам в 17 млрд долларов в первом квартале 2024 года

Aon: ущерб от природных катастроф в мире составил 45 млрд долларов в 2024 году

3:38
Страхование

Мировые природные катастрофы нанесли страховщикам ущерб в 17 миллиардов долларов в первом квартале 2024 года, экономические потери превысили 45 миллиардов долларов, сообщается в новом отчёте британо-американской консалтинговой фирмы Aon.

Aon: ущерб от природных катастроф в мире составил 45 млрд долларов в 2024 году
Фото: weather.gov by Полицейское управление Пунта-Горды is licensed under public domain

Убытки от стихийных бедствий в первом квартале были вызваны сильными конвективными и зимними штормами в США, ураганами и наводнениями в Европе и землетрясением в Японии, говорится в отчёте.

Глобальные страховые убытки превысили средний показатель с 2000 года (16 миллиардов долларов) и медианный показатель (12 миллиардов долларов). Однако, по данным Aon, сумма ущерба значительно ниже, чем в первом квартале 2023 года (30 миллиардов долларов), когда Штаты пострадали от активности конвективных штормов.

Самый дорогостоящий страховой случай в США в первом квартале 2024 года был связан с суровыми погодными условиями, когда крупный град и многочисленные мощные торнадо обрушились на юго-центральные Великие равнины до штата Огайо в марте. По данным Aon, убытки от них могут составить 3,4 миллиарда долларов.

Самым дорогостоящим событием первого квартала в мире стало произошедшее в январе землетрясение Ното в Японии, экономический ущерб от которого составил 17,6 миллиарда долларов.

По меньшей мере в четырех случаях в течение первого квартала сумма застрахованных убытков превысила 1 миллиард долларов: восемь из них произошли в США, два — в Южной Америке и два — в Азии.

В отчёте подчеркивается, что разрыв в страховой защите (разница между общими экономическими потерями и суммой, покрываемой страховщиками) оценивался в 64%, то есть застраховано было всего 36% глобальных экономических потерь.

Другие выводы в отчёте Aon:

  • В 2024 году в США площади, сожженные лесными пожарами, втрое превысили средний показатель за последние 10 лет.
  • Чили столкнулось с худшим стихийным бедствием с 2010 года в феврале, когда в Центральной части страны произошла серия разрушительных лесных пожаров, вызванных сильными ветрами и продолжительной жарой. По меньшей мере 131 человек погибли, около 1100 получили ранения и сотни числятся пропавшими без вести. Были повреждены тысячи зданий, экономические потери приблизились к 1 миллиарду долларов США.
  • По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, все три первых месяца года стали самыми тёплыми на земном шаре с 1850 года. Март 2024 года стал 10-м подряд самым тёплым месяцем в мире.
  • В мире погибло более 1500 человек, что значительно ниже среднего долгосрочного показателя. Самым смертоносным событием стало землетрясение в Ното, в результате которого погибли 245 человек. За ним следуют наводнения в ДРК и Конго в январе (240 человек) и лесные пожары в Чили в феврале (131 человек).

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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