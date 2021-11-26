Зеленский рассказал, как ошибся в кадрах и не рискнул с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, какие ошибки он допустил за то время, что занимает пост президента. В их числе он назвал доверие кадрам и нерешительность в отношении России.

Он заявил, что считает себя виновным в некоторых кадровых решениях. По его мнению, он не всегда предлагал на должности тех людей, которые были к этому готовы.

"Если он не готов к испытаниям, то он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которую, извините, без резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это, извините, не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка", — передаёт РИА Новости его слова.

Также Зеленский выразил своё мнение на счёт того, что касается договорённостей с Россией. Он подчеркнул, что необходимо было в некоторых ситуациях проявлять больше силы и идти на риск. Однако в будущем это поправимо, резюмировал он.

Ранее Зеленский обозначил свою позицию по поводу военного конфликта внутри Украины. Лидер заявил, что это важно для него, и он очень хочет разрешить проблему.

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