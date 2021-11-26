Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить конфликт в Донбассе.

"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. ... Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу", - сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко "потерял Донбасс", а бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов - Крым.

До этого президент Украины сообщил, что ему доложили о готовящемся государственном перевороте, к которому причастен Ахметов. Однако предпринимателя "втягивают в это" недружелюбно настроенные представители Украины и РФ, считает лидер страны. Он отметил, что не верит в возможность госпереворота, который запланирован на 1 декабря, и участие в нём Ахметова. Если переворот всё же произойдёт, то он не намерен бежать из страны, как экс-президент Виктор Янукович, подчеркнул Зеленский.

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