EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вирусолог прокомментировал тревогу ВОЗ из-за нового штамма COVID-19
Арестован экс-начальник тюремной больницы в Саратове, где пытали заключенных
Бойтесь меня: зачем Зеленский объявил о госперевороте, не веря в него
В Совфеде оценили возможность переброски британских войск в ФРГ из-за РФ
В Центре политических технологий назвали количество бедных россиян
Заммэра Владимир Ефимов рассказал об увеличении поступлений НДФЛ в столичный бюд
Экономист поддержал идею о новом показателе оценки бедности в стране
Молдавия погасила долг за газ перед "Газпромом"
Двоих мужчин задержали за похищение знакомых в Москве

Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Донбассе

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить конфликт в Донбассе.

Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Донбассе

"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. ... Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу", - сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко "потерял Донбасс", а бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов - Крым.

До этого президент Украины сообщил, что ему доложили о готовящемся государственном перевороте, к которому причастен Ахметов. Однако предпринимателя "втягивают в это" недружелюбно настроенные представители Украины и РФ, считает лидер страны. Он отметил, что не верит в возможность госпереворота, который запланирован на 1 декабря, и участие в нём Ахметова. Если переворот всё же произойдёт, то он не намерен бежать из страны, как экс-президент Виктор Янукович, подчеркнул Зеленский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Наркокурьер на BMW устроил крупную аварию на МКАД в Москве
Как правильно выбрать зубной протез?
Страны НАТО рассмотрят "наращивание Россией сил на Украине и около неё"
Зеленский: "Северный поток — 2" это трагедия для Украины
Переизбыток железа в организме: симптомы и лечение гемохроматоза
Зеленский рассказал, как ошибся в кадрах и не рискнул с Россией
Вирусолог прокомментировал тревогу ВОЗ из-за нового штамма COVID-19
Арестован экс-начальник тюремной больницы в Саратове, где пытали заключенных
Бойтесь меня: зачем Зеленский объявил о госперевороте, не веря в него
Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Донбассе
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Любовь Степушова За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров Дмитрий Соколов По какому адресу в Москве прописан чёрт Дмитрий Соколов
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Силовые структуры
Британия отправит бронетехнику в Германию на случай войны с Россией
В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
Общество
В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников