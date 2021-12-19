Пушков: американцы думают, что "Саммит за демократию" остановит Россию и Китай

Сенатор РФ Алексей Пушков назвал "Саммит демократий" символической глобальной акцией, которая имитирует расцвет социально-политической системы США. Американцы думают, что смогут таким образом оказать противодействие России и Китаю, заявил он.

Об этом политик написал в своём telegram-канале. Он уверен, что США уже исчерпали свои возможности и ресурсы к внешнему расширению.

"Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других — конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России", — написал Пушков в публикации.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшие переговоры лидера РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина разговором двух друзей. Главы государств обсудили все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.