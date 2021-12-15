Ушаков о переговорах Путина и Си Цзиньпина: это был разговор двух друзей

Российский дипломат и помощник президента России Юрий Ушаков позитивно оценил прошедшие переговоры лидера РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Это был разговор двух коллег и друзей, заявил он.

Главы государств провели онлайн-встречу, которая все полтора часа проходила в атмосфере дружбы и доверия, кроме того, беседа оказалась достаточно продуктивной, отметил он.

"Удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств", — передаёт РИА Новости слова Ушакова.

Ранее в Кремле раскрыли, о чём на переговорах будут говорить Путин и Си Цзиньпин. Лидеры двух стран планировали обсудить совместные достижения за этот год, а также рассмотреть перспективы и возможности дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

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