Муратов и Тихановская выступят на организованном США "Саммите за демократию"

На виртуальном "Саммите за демократию", который пройдёт в режиме онлайн, выступят главный редактор "Новой газеты", нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Саммит начнётся 9 декабря.

Как сообщает Axios, откроет и закроет мероприятие президент США Джо Байден.

В первый день своё мнение выскажут нобелевские лауреаты этого года — филиппинская журналистка Мария Ресса и россиянин Дмитрий Муратов.

"Лидеры Новой Зеландии, Ганы, Румынии, Молдавии, Ботсваны, Словакии, Швеции, Доминиканской Республики, Малави, Литвы, Замбии, Эстонии, Дании и Латвии также примут участие в различных мероприятиях саммита", — сообщает Axios.

Всего на саммит пригласили 110 стран, не позвали лишь Россию и Китай.

Вашингтон считает, что цель мероприятия в том, чтобы дружественные демократии показывали свой пример и демонстрировали, что их политические системы работают во благо.

В ноябре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва негативно относится к планам США провести "Саммит за демократию".

По его словам, эта страна пытается создавать новые разделительные линии и обозначать страны как "хорошие" и "плохие".

Песков считает, что Вашингтон пытается навязывать другим государствам своё представление о демократии.

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