Учёные США обещают "адскую жару" на планете и потери триллионов долларов

Если на планете потеплеет более чем на два градуса, это повлечёт за собой "адскую жару", а как следствие экономические потери в триллионы долларов из-за уменьшения производительности труда, заявили учёные из американского Дьюкского университета.

По их мнению, из-за сильной жары люди не смогут работать долго на открытом воздухе.

"Если температура на планете увеличится более чем на два градуса по Цельсию, то экономические потери от уменьшения производительности труда достигнут 1,6 триллиона долларов в год", — пишет "Лайф".

По мнению учёных, больше всего из-за потепления пострадают тропики и субтропики:

Азия,

Ближний Восток,

Африка,

западная часть Тихого океана.

Ранее Pravda.Ru цитировала мнение синоптиков о Глобальном потеплении. Так, специалисты считают, что влияние человека на климатические процессы преувеличены и большую часть факторов зависит от природных изменений.

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