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Синоптик Леус: потепление климата зависит от планеты, а не от человека

Общество

Синоптик, ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что огромные траты на проекты по "восстановлению" климата и борьбу с потеплением "сомнительны". По словам специалиста, повышение температуры на планете больше зависит от природных факторов, чем от рук человечества.

Синоптик Леус: потепление климата зависит от планеты, а не от человека

Всё, что происходит на Земле в контексте повышения или понижения температур зависит от солнечной активности и процессов внутри самой планеты, считает эксперт.

"Грубо говоря, все климатические модели основываются на погодных данных, которым от силы 200 лет. Что было раньше, неизвестно, к тому же климатические данные могут быть не точны. Поэтому я считаю, что большей частью все разговоры о влиянии антропогенного фактора на изменение климата надуманны", — пояснил Михаил Леус в беседе с ФАН.

По словам синоптика, то, что экологические организации разрабатывают проекты на миллионы долларов по "спасению" планеты от потепления "сомнительны". Например, на строительство заводов по вымораживанию углекислого газа из атмосферы.

"Сторонники строительства таких заводов говорят: всё теплеет, нужно превратить углекислый газ в жидкую форму и спрятать его глубоко в земле. Но там температура тоже растёт", — считает Леус.

Вместо этого "зелёным" стоит обратить большее внимание на загрязнение атмосферы, что, действительно, является проблемой. Кроме того синоптик отметил, что все разговоры о том, что мы живём в момент Глобального потепления сложно.

"Мы отмечаем уменьшение толщины льда на Северном морском пути, но в этом году он замёрз раньше прошлых многолетних сроков", — резюмировал синоптик.

По его словам, если учёные могли с точностью предугадать процесс климатических колебаний на планете, то и для прогнозирования погоды возможностей было бы больше.

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"Болезни" глобального потепления: к чему готовиться и как?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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