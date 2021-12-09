Очередной апокалиптический прогноз: нас уничтожит супервулкан

Предсказания о конце света появлялись ещё с незапамятных времен. И хотя Земля и отдельные её регионы не раз подвергались серьёзным катаклизмам, человечество пока живо и относительно здорово, если не считать последствий пандемии коронавируса.

Вулкан Кумбре-Вьеха

Недавно очередной Апокалипсис предсказал корреспондент датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор. Он написал "Большую уродливую книгу о бедствиях", из которой следует, что нам надо опасаться в первую очередь не ядерной угрозы, глобального потепления или столкновения Земли с астероидом, а… вулкана!

Планетарная катастрофа

В книге приводится событие, приключившееся аж 75 тысячелетий назад. Учёные вычислили, что в те времена произошло извержение гигантского вулкана на острове Суматра в Индонезии, который сейчас носит название Тоба. Территории на сотни километров вокруг него оказались покрыты лавой. При этом высота её слоя составила 400 метров. Тогда погибла значительная часть земной флоры и фауны. Часть современной Азии погрузилась во тьму, так как в воздухе тоже витал пепел, который просто не пропускал солнечный свет. Средняя температура на планете снизилась на 10 градусов.

Исследователи считают, что в результате масштабного вулканического извержения выжило всего несколько тысяч предков современного человека, обитавших в основном на территории Африки. Как известно, человек разумный как вид появился на Земле около 30 тысяч лет назад, но, по мнению историков, прародители человечества жили на земном шаре ещё 100 тысяч лет назад, а возможно, даже и раньше. По этому поводу есть разные версии.

Не так давно специалисты заявили, что пресловутый вулкан Тоба вновь стал "оживать". И если начнётся извержение, то это может стать глобальным бедствием для всего человечества. Последствия его могут оказаться куда более "заметными", чем в глубокой древности.

Страшилка о Помпеях

Помпеи

Судите сами. 75 тысяч лет назад на земном шаре не существовало цивилизации как таковой, имелись лишь её начатки. По крайней мере, так гласит официальная историческая версия. В любом случае, людей (вернее, "пралюдей") было гораздо меньше, чем сейчас.

Однако и по сей день человечество не научилось эффективно бороться с вулканической опасностью, и в наше время вулканы представляют практически такую же угрозу для всего живого, как и в первобытную эпоху. Даже эвакуация людей в отдалённые районы не всегда помогает, поскольку масштаб бедствия может быть очень большим. И в конечном итоге извержение одного вулкана-гиганта может повлиять на обстановку на всей планете.

Даже локальные извержения порой приводят к гуманитарной катастрофе. Вспомним хотя бы описанную на картине К. Брюллова гибель города Помпеи на территории Древнего Рима, к которой привело извержение вулкана Везувий близ Неаполя в 79 году нашей эры. Гигантское раскалённое облако, состоящее из камней, пепла и дыма, поднялось на высоту до 33 километров. Подсчитано, что выделившееся при этом количество тепловой энергии в несколько раз превышало то, что выделилось при падении атомной бомбы на Хиросиму, которое считается одной из самых больших катастроф ХХ столетия.

На самом деле погибли не только Помпеи, но ещё и соседние поселения, например Геркуланум и Стабии. Пепел от Везувия достиг даже Египта и Сирии, находившихся не так уж близко. При раскопках под многометровой толщей пепла обнаружились дома и улицы, останки людей и животных. Известно, что население Помпей на тот момент составляло около 20 тысяч, и около 2 тысяч из них погибли как внутри зданий, так и на улицах. Хотя большинство помпейцев смогли покинуть город ещё в самом начале бедствия, смерть, по-видимому, настигала беглецов и за городскими пределами, судя по найденным там человеческим останкам. Эксперты сходятся на том, что точное число погибших при извержении назвать нельзя.

Вероятность Апокалипсиса минимальна?

Остаётся только надеяться, что супервулкан Тоба не поведёт себя как в прошлый раз. Во многих случаях, успокаивают учёные, при извержении вулкан не взрывается, а только исторгает из себя жидкую лаву.

С того памятного события, приключившегося десятки тысяч лет назад, Тоба извергался неоднократно, но ни одно из извержений не имело такой колоссальной силы, чтобы всерьёз беспокоиться о судьбах человечества. Поэтому оставим пророчество Огора в разряде гипотетических.

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