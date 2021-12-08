Учёные из Гонконга сфотографировали омикрон-штамм коронавируса

Учёные из Университета Гонконга сфотографировали омикрон-штамм коронавируса. Для этого взяли почку зараженной обезьяны.

Как сообщается на сайте медицинского факультета Университета Гонконга, на микрофотографии видны повреждения с набухшими везикулами, содержащими вирусные частицы. При сильном увеличении учёные смогли разглядеть скопления характерных сферообразных объектов с шипами.

Ранее Pravda.Ru писала, что кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков призвал не надеяться на заявления о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" покончит с пандемией и даже станет живой вакциной от COVID-19. Врач подчеркнул, что столь смелые гипотезы могут навредить.

Распространившийся по миру коронавирусный штамм "омикрон" может в три раза быстрее, чем другие мутации COVID-19, вызывать пневмонию.