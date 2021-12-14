В Арктике летом 2020 года был установлен новый температурный рекорд

Новый температурный рекорд зафиксировали летом 2020 года недалеко от Арктики в городе Верхоянск. Как сообщает РИА Новости, во всемирной метеорологической организации рассказали, что там было плюс 38 градусов.

"Температура была измерена на станции метеорологических наблюдений во время исключительной и продолжительной сибирской жары, которая вызвала разрушительные пожары, привела к массовой потере морского льда и сыграла важную роль в том, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории", - говорится в заявлении.

В организации отмечают, что на изменение климата влияет человек. Высокая температура продолжалась с января по июнь 2020 года. Такая температура воздуха чётко указывает на потепление в Сибири.

Верхоянск находится в 115 километрах от Полярного круга на территории Республики Саха.

Всемирная метеорологическая организация также говорит о еще трёх температурных рекордах: в Калифорнии в 2020 и 2021 годах было +54.4°C, в Сицилии - +48.8°C.

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