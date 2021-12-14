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Песков: резолюция СБ ООН по климату была полностью неприемлема

Мир

Россия не подвела весь мир, наложив вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по климату, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Москва абсолютно не согласна, документ был неприемлемым, выразил он позицию Кремля.

Песков: резолюция СБ ООН по климату была полностью неприемлема

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН, связывающий изменение климата с угрозами безопасности. Посол России в организации заявил, что этот документ определил бы опасно односторонний подход к будущим конфликтам.

"Резолюция была полностью неприемлема. Причём не только Россия, а ряд стран нас поддержал. Климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие", — передаёт ТАСС слова Пескова.

Он также сделал акцент на том, что ввести ограничения предлагают те страны, которые уже успели нанести климату заметный ущерб, когда достигали высоких темпов развития и выходили на высокоиндустриальную экономику.

Сохранение климата остаётся для РФ приоритетным направлением во внешней политике, резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал на саммите G20, что последствия глобального потепления сказываются и на России. Он перечислил их и предложил несколько решений по проблеме.

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ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА о климатическом оружии: Мир в опасности?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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