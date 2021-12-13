МИД РФ о "нападении" России на Украину: этого не может быть

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американцы зациклены на угрозе о "нападении" России на Украину, однако он сам в такое развитие событий не верит. По его мнению, зарубежных партнёров не должно волновать, что происходит на российской территории.

Политик заметил, что Россия не должна отчитываться за перемещение своих войск на собственной земле.

"Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза "российского вторжения" на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на провокационный вопрос о "нападении" России на Украину. Он объяснил, что РФ ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

Pravda.Ru писала о том, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о военных действиях на Украине, если российские войска придут "оккупировать территории". Он заявил, что НАТО и Украина сдадутся без войны.

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