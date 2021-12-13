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МИД РФ о "нападении" России на Украину: этого не может быть

Мир

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американцы зациклены на угрозе о "нападении" России на Украину, однако он сам в такое развитие событий не верит. По его мнению, зарубежных партнёров не должно волновать, что происходит на российской территории.

МИД РФ о "нападении" России на Украину: этого не может быть

Политик заметил, что Россия не должна отчитываться за перемещение своих войск на собственной земле.

"Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза "российского вторжения" на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на провокационный вопрос о "нападении" России на Украину. Он объяснил, что РФ ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

Pravda.Ru писала о том, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о военных действиях на Украине, если российские войска придут "оккупировать территории". Он заявил, что НАТО и Украина сдадутся без войны.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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