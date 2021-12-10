Украина может напасть в феврале, но во всём обвинят Россию, заявил военспец

Украина может начать военную операцию в феврале, когда её жители начнут замерзать, однако во всём обвинят Россию, заявил военный специалист Евгений Бужинский.

Он рассказал argumenti.ru, как украинская сторона может решиться на военную авантюру в конце зимы.

"Если Украина всё-таки решится на военную авантюру, а она действительно может решиться, скажем, в феврале, когда её жители начнут замерзать в буквальном смысле. Тогда Россия будет вынуждена вмешаться, ведь на Донбассе живут 500-600 тысяч её граждан", — объяснил эксперт.

Бужинский отметил, что российская сторона при таком раскладе событий применит авиацию, средства РЭБ, а также высокоточное оружие.

По его мнению, после этого Запад всё равно обвинит Россию в агрессии и вторжении на Украину, а затем введёт очередные санкции.

Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена "пешкой", которую в настоящий момент можно легко подтолкнуть к войне с Россией из-за Украины.

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