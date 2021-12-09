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Жириновский рассказал, как Украина и НАТО сдадутся без войны

Мир

Все сдадутся без войны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, рассказывая о военных действиях на Украине, если российские войска придут "оккупировать территории".

Жириновский рассказал, как Украина и НАТО сдадутся без войны

"Жертвы будут только со стороны армии НАТО и украинских вооружённых сил. Пострадают все, кто будет нам угрожать. Все поднимут руки и сдадутся без войны", — сказал депутат.

Жириновский также добавил, что Россия не должна отчитываться о передвижении своих войск перед НАТО или кем-либо ещё. Никаких гарантий нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому Москва не будет давать, ведь с 2014 года на его территории гибнут русские люди, резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину. Он назвал его провокационным, а затем сказал, что РФ всегда ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако готова отстоять безопасность своих территорий.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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