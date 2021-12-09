Жириновский рассказал, как Украина и НАТО сдадутся без войны

Все сдадутся без войны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, рассказывая о военных действиях на Украине, если российские войска придут "оккупировать территории".

"Жертвы будут только со стороны армии НАТО и украинских вооружённых сил. Пострадают все, кто будет нам угрожать. Все поднимут руки и сдадутся без войны", — сказал депутат.

Жириновский также добавил, что Россия не должна отчитываться о передвижении своих войск перед НАТО или кем-либо ещё. Никаких гарантий нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому Москва не будет давать, ведь с 2014 года на его территории гибнут русские люди, резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину. Он назвал его провокационным, а затем сказал, что РФ всегда ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако готова отстоять безопасность своих территорий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.