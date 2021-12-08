Президент РФ Владимир Путин назвал вопрос о "нападении" России на Украину провокационным, однако ответил на него. Лидер сделал акцент на том, что российская сторона действует в мирных целях, но всегда готова защищать свою территорию.
"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдалённой перспективе", — передаёт информационное агентство РИА Новости его слова.
Путин также рассказал, что на эту тему ему удалось поговорить с американским лидером Джо Байденом во время их онлайн-встречи.
Ранее в ДНР заявили, что США выгодно поддерживать конфликт на Украине, чтобы использовать его для давления на Россию и ЕС. Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка также сказал, что во время телемоста Путина и Байдена в адрес России звучали угрозы.
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