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Байдену выгоден конфликт на Украине, переговоры не помогут, заявили в ДНР

Мир

В ДНР после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заявили, что США использует конфликт внутри Украины для давления. С таким мнением выступил председатель Народного совета Владимир Бидевка, он также сказал, что во время телемоста в адрес России звучали угрозы.

Байдену выгоден конфликт на Украине, переговоры не помогут, заявили в ДНР

По его мнению, власти Украины только выполняют приказы Вашингтона, но не предпринимаю самостоятельных действий.

"Сложно ожидать деэскалации конфликта, поскольку США выгодно за счёт него оказывать давление на Россию и страны Евросоюза. В свою очередь, украинские власти, которые не самостоятельно принимают решения, а слепо выполняют указания из Вашингтона, будут действовать в зависимости от того, какую линию поведения им обозначат", — передаёт РИА Новости слова политика.

Он оценил риторику Байдена на онлайн-встрече с Путиным как агрессивную, и рассказал, что российской стороне стали угрожать очередными санкционными мерами за передвижение войск по собственной территории.

Ещё до проведения телемоста дипломат Василий Корчмарь предупредил, что после завершения переговоров Путина и Байдена Донбасс может повторить сценарий конфликта в Нагорном Карабахе.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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