Байдену выгоден конфликт на Украине, переговоры не помогут, заявили в ДНР

В ДНР после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заявили, что США использует конфликт внутри Украины для давления. С таким мнением выступил председатель Народного совета Владимир Бидевка, он также сказал, что во время телемоста в адрес России звучали угрозы.

По его мнению, власти Украины только выполняют приказы Вашингтона, но не предпринимаю самостоятельных действий.

"Сложно ожидать деэскалации конфликта, поскольку США выгодно за счёт него оказывать давление на Россию и страны Евросоюза. В свою очередь, украинские власти, которые не самостоятельно принимают решения, а слепо выполняют указания из Вашингтона, будут действовать в зависимости от того, какую линию поведения им обозначат", — передаёт РИА Новости слова политика.

Он оценил риторику Байдена на онлайн-встрече с Путиным как агрессивную, и рассказал, что российской стороне стали угрожать очередными санкционными мерами за передвижение войск по собственной территории.

Ещё до проведения телемоста дипломат Василий Корчмарь предупредил, что после завершения переговоров Путина и Байдена Донбасс может повторить сценарий конфликта в Нагорном Карабахе.

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