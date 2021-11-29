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Лукашенко обратился к Западу по поводу России: "Положите факты на стол"

Мир

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, попросил Запад положить факты на стол и подтвердить, что Россия готовится напасть на Украину. Он заявил, что, если бы это было правдой, белорусская сторона знала бы о таких планах.

Лукашенко обратился к Западу по поводу России: "Положите факты на стол"

Белорусский лидер подчеркнул, что ему ничего не известно о планируемом нападении. Таких сведений нет, сообщил он.

"В очередной раз наши "партнёры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

Он также уверен, что, конечно, Запад не сможет предъявить реальные доказательства в поддержку своих заявлений.

Ранее американские аналитики заявили, что Россия готовится к масштабной войне и вторжению на Украину. Они сделали акцент на том, что изменились места размещения силовой мощи даже на территории Камчатки, поскольку это место находится возле Японии и Америки, таким образом страна готовится к крупной войне, сказали аналитики.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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